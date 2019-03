Dokwerker die bestookt werd met granaten, krijgt 40 maanden cel voor hulp bij invoer 471 kilo cocaïne Patrick Lefelon

22 maart 2019

12u36 0 Antwerpen De 26-jarige dokwerker Tarik B. uit Deurne is veroordeeld tot 40 maanden celstraf voor zijn betrokkenheid bij de invoer van 471 kg cocaïne. Hij had verdachte bewegingen gemaakt met een container op containerkaai 1742. De man werd in maart vorig jaar het doelwit van een aanslag met twee handgranaten.

Tarik B. werkt als straddle carrier-chauffeur op de terminal van PSA in de Waaslandhaven. Per shift verzet hij 80 tot 100 containers. “Alleen containers die de planner op mijn boordcomputer ingeeft, verplaats ik. Nooit pak ik zo maar een container vast. Ik heb hier allemaal niets mee te maken”, zei de dokwerker tijdens zijn proces.

De procureur beschuldigde hem van het uitvoeren van een “switch”. Tarik B. had op 9 maart 2018 een container uit Panama, geladen met koffie verplaatst. Vervolgens zou hij een Europese container naast de Zuid-Amerikaanse container hebben gezet. De containers bleven gedurende een half uur staan, waarna ze opnieuw werden geplaatst. Zo zou een lading van 471 kg cocaïne overgeladen zijn uit de streng bewaakte container uit Panama naar de Europese container. Die hoeft meestal niet door de douanescanner voor hij de haven kan verlaten.

Voor de procureur was het ook een teken aan de wand dat Tarik B. het doelwit werd van een aanval met twee handgranaten. Net in de periode dat de 471 kg cocaïne aankwam in Antwerpen, ontploften vlakbij de woning van Tarik B. in de Van Heysveltstraat in Deurne twee handgranaten. Vijftien wagens werden beschadigd.

De procureur vorderde 5 jaar cel en 16.000 euro boete.

Advocaat Sam Vlaminck vocht aan dat zijn cliënt Tarik B. de container met cocaïne zou verplaatst hebben. Daarvan waren er volgens hem geen bewijzen.

De rechtbank denkt daar anders over. Tarik B. wordt schuldig verklaard aan de hulp bij invoer van cocaïne. Volgens de rechters heeft hij de container met koffie uit Panama verplaatst zonder dat hij daarvoor een opdracht had gekregen. Hij zette er een Europese container tegenover. Hij bleef een half uur in de buurt rondrijden met zijn straddle carrier. Dan reed hij de Europese container weer weg. Deze verplaatsingen waren nooit opgelegd door de planner en werden door Tarik B. niet geregistreerd.

Daarom krijgt Tarik B. nu een celstraf van 40 maanden en een boete van 8.000 euro. Zijn advocaat overweegt in beroep te gaan.