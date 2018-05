Doelwit van aanval met handgranaten vrijgelaten 28 mei 2018

De man voor wiens woning in de Van Heysveltstraat twee handgranaten ontploften, is vrijgelaten uit de gevangenis. De twee granaten ontploften pal voor het rijhuis van Tarek B. Een tiental huizen en evenveel auto's werden beschadigd. Tarek B. werd enkele dagen na de aanslag opgepakt. Hij werkt als straddle carrier-chauffeur in de Antwerpse haven.





400 kg cocaïne

De politie had aanwijzingen dat hij op een containerterminal een container met ongeveer 400 kg cocaïne op een afgesproken plaats had gezet. Mogelijk deed hij dat in opdracht van een drugsbende.





Bijna twee maanden later is hij vrijgelaten. Volgens zijn advocaat Sam Vlaminck houdt Tarek B. vol dat hij niets met drugstrafiek te maken heeft. Dat blijft ook zijn standpunt tot op vandaag. (PLA)