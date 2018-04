Doelwit granaataanval gelinkt aan 400 kg cocaïne 05 april 2018

Dokwerker Tarik B. (26) voor wiens woning in Deurne twee handgranaten ontploften, zou volgens de politie meegeholpen hebben bij de smokkel van ruim 400 kg cocaïne. De man werkt als straddle-chauffeur op containerkade 1742 bij PSA. Gisteren is zijn aanhouding met één maand verlengd.





De douane ontdekte in een container op de terminal van PSA een lading van ruim 400 kg cocaïne. De sportzakken met drugs waren overgeladen van een Zuid-Amerikaanse container in een Europese container. Die techniek wordt toegepast omdat de douane zelden Europese containers met de scanner controleert.





Op basis van camerabeelden wordt Tarik B. gelinkt aan die cocaïnesmokkel. De politie arresteerde Tarik B. vorige donderdag toen hij aan het werk was bij PSA.





Advocaat Sam Vlaminck: "Mijn cliënt ontkent ook maar iets met drughandel of -smokkel te maken te hebben. Ik zal met mijn cliënt overleggen of we al dan niet in beroep gaan tegen deze verlengde aanhouding."





(PLA)