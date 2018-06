Doedelzakspelers op tarmac voor eerste vlucht naar Aberdeen 05 juni 2018

03u01 0 Antwerpen Toeristen en professionals kunnen nu vanuit Deurne ook naar Aberdeen (Schotland), Keulen en Rostock (Duitsland). VLM Airlines biedt daarmee zijn zesde, zevende en achtste bestemming aan.

"We hebben in mei twintig procent meer passagiers geboekt dan in de maanden voordien. Het gaat de goede kant op", zegt commercieel directeur Konstantijn Huys. Voor het eerst kan je vanop de Antwerpse luchthaven naar Schotland. Daar hoorden gisteren uiteraard Schotse vlaggen én doedelzakspelers bij. De Dun Deagh Music Band kwam voor de gelegenheid wel uit Sint-Niklaas. VLM vliegt op maandag, woensdag en vrijdag naar Aberdeen, met ruim 210.000 inwoners de derde stad van Schotland. De grote helihaven is van kapitaal belang: ze is de draaischijf voor het verkeer tussen het vasteland en de olie- en gasplatformen op de Noordzee. "Antwerpen biedt nu een aantrekkelijk alternatief aan voor de enige rechtstreekse dienst tussen Amsterdam en Aberdeen", beklemtoont Konstantijn Huys. "In samenwerking met de petrochemie in Antwerpen hopen we op succes. Ook toeristisch is de verbinding interessant. Denk maar aan de Schotse kastelen, de Highlands en de golfterreinen."





Gisteren startten ook de routes naar Keulen en Rostock. Zakenmensen doen er hun voordeel mee. Daarnaast vertrekken vanuit Rostock- aan de Duitse Oostzeekust - veerboten naar Scandinavië. VLM start vanaf oktober ten slotte nog met vluchten op Manchester, vanuit Antwerpen en Oostende. (PHT)