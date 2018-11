Doe eens een zitzak van Rubens cadeau: promotiemateriaal Barokjaar gerecycleerd tot kerstgeschenken Dieter lizen

26 november 2018

De banners en vlaggen die reclame maakten voor het culturele stadsfestival ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’ worden gerecycleerd tot kerstgeschenken. De merchandising en aandenkens aan het barokjaar zullen vanaf 3 december te koop zijn zijn in Bar Barok, de stadswinkel en de museumshop van het Rubenshuis. De pennenzakken, schoudertassen, rugzakken, boodschappentasjes en zitzakken zijn allemaal gemaakt van promotiemateriaal van het barokfestival.

De barokliefhebber vindt de collectie ook in Bar Barok, een pop-upshop in de Nationalestraat 145. Ze verkopen er ook barokke streekproducten waaronder koffie, bier, kaas, thee, chocolade en Antwerpse handjes. Op 13 januari eindigt het culturele stadsfestival ‘Antwerpen Barok 2018. Rubens inspireert’. Sinds de start op 1 juni 2018 maakten meer dan 600 000 bezoekers kennis met het barokke erfgoed in Antwerpen.