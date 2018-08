Dodentocht voor Collette (2) brengt 3.000 euro op 13 augustus 2018

02u31 0

Het is hem gelukt: cipier Didier, die in de Antwerpse Begijnenstraat werkt, heeft de Dodentocht uitgelopen. En zo bracht hij meer dan 3.000 euro in het laadje voor de revalidatie van Collette (2), het dochtertje van een bevriend koppel dat een beperking heeft.





Collette kreeg bij haar geboorte een herseninfarct, waardoor ze haar linkerarmpje niet kan bewegen en ook moeilijk kan stappen. Het meisje revalideert een keer per week bij TRAINM in Antwerpen, een neurorevalidatiecentrum dat hoogtechnologische trainingen met robotica aanbiedt. De sessies zijn peperduur, wat Didier op het idee bracht om een klassieke sponsortocht voor Collette op poten te zetten. Als hij de Dodentocht helemaal zou uitlopen, zou hem dat een mooie 3.000 euro opleveren.





En het is hem gelukt: zaterdagavond om 17.39 uur haalde Didier, na 100 loodzware kilometers, de finish in Bornem, waar hij werd opgewacht door Collette en haar ouders.





"Tweemaal heb ik overwogen om op te geven. De pijn van de blaren gingen als een mes door mijn voet", zegt Didier. "Maar Collette en haar ouders hebben me steeds extra kunnen motiveren. Ik ben dus zeer blij dat het gelukt is."





Meer over Collette

Didier

Dodentocht