Dodelijke messteek kost 17 jaar cel 26 juni 2018

De 31-jarige José Guillermo Mora moet 17 jaar naar de cel voor het doodsteken van de 26-jarige Kevin Castro. De twee mannen met Zuid-Amerikaanse roots hadden in oktober 2014 ruzie gekregen na een nachtje stappen. De ruzie eindigde met een dodelijke messteek die Kevin Castro (26) recht in het hart trof.





Moordverdachte José Guillermo Mora was zelf niet bij de uitspraak aanwezig. Door een staking van de cipiers worden verdachten niet overgebracht naar het justitiepaleis.





De verdachte had tijdens zijn verdediging beweerd dat hij was uitgedaagd door Kevin Castro en zijn vrienden. Hij beriep zich op wettige verdediging.





De rechters vonden dat argument niet bewezen. José Guillermo Mora had de nacht van de feiten, 3 op 4 oktober 2014, eerst inderdaad een pak slaag gekregen van Kevin Castro en zijn vrienden. De ruzie was ontstaan voor danscafé 'Cuba Bella' in de Grote Pieter Potstraat, vlakbij de Antwerpse Grote Markt.





De rechtbank: "Bij die eerste schermutseling was José Guillermo Mora inderdaad het slachtoffer. Na die schermutseling blijft hij rondhangen in de buurt. Hij wilde zijn heuptasje recupereren dat hij door het gevecht was kwijtgeraakt. Bij de tweede confrontatie is José Guillermo Mora echter de dader die met voorbedachte rade op het slachtoffer Kevin Castro komt afgestormd. Hij gooit eerst met glazen en haalt dan uit met het mes. Kevin Castro probeert de messteken af te weren maar krijgt uiteindelijk een messteek recht in zijn hart."





Camerabeelden cruciaal

Voor de rechtbank waren vooral de bewakingscamera's rond de Antwerpse Grote Markt van belang. Die filmden bijna de volledige vechtpartij, met de dodelijke messteek incluis. De beelden werden ook in de rechtszaal getoond. Zo was duidelijk te zien hoe het na de eerste vechtpartij terug even rustig werd en José Guillermo Mora werd aangemaand om te vertrekken. Dat deed hij niet. Hij bleef er rondhangen met de tweede dodelijke confrontatie tot gevolg.





José Guillermo Mora was na de feiten naar Spanje gevlucht. Daar werd hij gearresteerd na een diefstal met geweld. In 2016 werd hij dan uitgeleverd aan België. De man kan nog in beroep gaan tegen zijn veroordeling tot 17 jaar. (PLA)