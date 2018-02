Dode man in Schelde niet geïdentificeerd 24 februari 2018

Het stoffelijke overschot in de Schelde dat donderdagavond door een voorbijganger was opgemerkt, is nog niet geïdentificeerd. Het Antwerpse parket heeft een onderzoeksrechter aangesteld en vraagt een lijkschouwing uit te voeren. Dat moet de doodsoorzaak en ook de mogelijke identiteit van de man aan het licht brengen. (PLA)