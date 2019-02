Dode bij schietpartij aan Turks café in Antwerpen, twee anderen gewond PLA/SPS

02 februari 2019

15u46

Bron: eigen berichtgeving 0 Antwerpen In de Antwerpse Brederodestraat zijn bij een schietpartij aan een Turks café vanmiddag drie gewonden gevallen, waarvan er een later in het ziekenhuis overleed. De politie kon twee verdachten oppakken en heeft ook een wapen in beslag genomen. De verdachten zouden vader en zoon zijn. Ondertussen zijn verschillende familieleden en vrienden van de slachtoffers toegekomen aan het UZA, waar ook ophef ontstaan is. Ook daar is de politie massaal aanwezig.

De schietpartij vond op klaarlichte dag plaats op de stoep, net op het moment dat er een tram passeerde. De precieze omstandigheden zijn nog niet helemaal duidelijk, maar een persoon stapte af op twee mannen en schoot hen neer. Het derde slachtoffer zou een passant geweest zijn. Naar verluidt zou er gisteravond aan het café ook al een schermutseling zijn geweest. Twee slachtoffers werden met zware verwondingen overgebracht naar het UZ Antwerpen, een van hen overleed er even later aan zijn verwondingen. Ondertussen is het ook onrustig aan het ziekenhuis, waar familieleden en vrienden van de slachtoffers zijn samengekomen. De politie is ook daar massaal aanwezig.

De Brederodestraat is afgesloten voor het verkeer. Ook het tramverkeer is er onderbroken. De politie is volop in de buurt aan het patrouilleren met mobiele eenheden om ervoor te zorgen dat de kalmte wordt bewaard. Er is een zeventigtal agenten opgetrommeld.

De spanning in de buurt is te snijden. In oktober 2017 liep het aan hetzelfde café ook al uit de hand toen een bus met aanhangers van de pro-Koerdische partij PKK van zijn traject afweek en de inzittenden de Turkse inwoners van de buurt provoceerden. Daarbij raakten toen acht personen gewond.