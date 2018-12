Dock’s Café Antwerpen sluit definitief de deuren Werken aan Scheldekaaien en verkeersproblemen nekken bekende brasserie David Acke

03 december 2018

23u17 0 Antwerpen Dock’s Café Antwerpen heeft de boeken neergelegd. Oorzaak zijn de tegenvallende financiële resultaten van de afgelopen drie jaar. Door de sluiting verliezen zestien medewerkers hun job. Dock’s Café wijt de sluiting onder meer aan de werken aan de Scheldekaaien en de nooit ophoudende verkeersproblemen.

Wie vandaag probeerde reserveren bij Dock’s Café in Antwerpen kreeg een automatisch antwoordbericht te horen dat de brasserie definitief gesloten is. “Wij danken u voor de jarenlange trouwe bezoeken”, klonk het. Reden voor de sluiting is het financiële verlies dat zich de afgelopen drie jaar opstapelde. Dock’s Café in Antwerpen, dat onderdeel is van Pleasures Group, besliste dan ook de vrijwillige sluiting van de vennootschap neer te leggen bij de rechtbank van eerste aanleg. “Hoewel we steeds met passie en overtuiging geïnvesteerd hebben in Dock’s Café, merken we de laatste 3 jaar een duidelijke daling in het klantenbestand. Dit zorgt ervoor dat de brasserie de laatste 3 jaar te kampen heeft met tegenvallende financiële resultaten en het verlieslatend is. Aangezien we niet in staat zullen zijn om deze financiële situatie in de toekomst om te buigen, hebben we na lang overwegen beslist om onze brasserie in Antwerpen te sluiten”, vertelt Dimitri De Cuyper CEO van Pleasures Group.

Verkeersproblematiek

Een eenduidige reden waarom er minder klanten over de vloer komen, is gissen, maar volgens Dock’s Café is dit te wijten aan een combinatie van factoren. De concurrentiestrijd in een zone waar er een groot aanbod aan eetgelegenheden is, de werken aan de Scheldekaaien en de algemene verkeersproblematiek van Antwerpen hadden een impact op de bereikbaarheid van de brasserie. “Maar we durven uiteraard ook in eigen boezem te kijken. We hebben steeds naar oplossingen gezocht om meer klanten aan te trekken, onder andere door het aangaan van partnerships, maar we moeten toegeven dat het concept van Dock’s Café in Antwerpen de laatste jaren gewoon minder aanslaat”, aldus De Cuyper.

Zestien ontslagen

De sluiting van de brasserie leidt tot het ontslag van zestien medewerkers, zowel vast als tijdelijk, die momenteel actief waren bij Dock’s Café. Zij werden maandagochtend persoonlijk als eerste op de hoogte gesteld van deze beslissing. Het gebouw aan de Jordaenskaai blijft in handen van Pleasures Group. Die evalueert hoe en of het in de toekomst met een nieuw concept naar buiten komt die de Antwerpenaar kan bekoren. Voorlopig is hierover geen extra informatie beschikbaar.

Dock’s Café maakt onderdeel uit van Pleasures Group. Pleasures omvat onder andere drie brasseries: Pakhuis in Gent, Dock’s in Antwerpen en La Quincaillerie in Brussel. De sluiting van Dock’s Café heeft geen enkele invloed op de andere activiteiten van de groep. Die zijn allemaal financieel kerngezond en blijven verder opereren zoals gewoonlijk. Er zijn dus ook geen gevolgen voor het personeel van het Pakhuis in Gent of la Quincaillerie in Brussel.