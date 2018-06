Dochter krijgt coke en wordt verkracht VADER VEROORDEELD TOT 15 JAAR CEL VOOR SEKSUEEL MISBRUIK PATRICK LEFELON

28 juni 2018

02u52 0 Antwerpen Het hof van beroep heeft de 42-jarige Patrick Van de Pol uit Deurne veroordeeld tot 15 jaar cel voor verkrachting van zijn dochter en stiefdochter en aanranding van twee vriendinnen. De meisjes waren allemaal jonger dan 16 ten tijde van het misbruik. Van de Pol maakte zijn slachtoffers gewillig door hen cocaïne en drank te geven.

De vier slachtoffers van Patrick Van de Pol waren opgelucht na het zware verdict. Zijn misbruikte stiefdochter reageert: "Ik heb tegen Van de Pol in 2013 een klacht ingediend, kort nadat hij mij had verkracht. De man werd één keer verhoord en verder met rust gelaten. Het was zogezegd woord tegen woord. Hij maakte mij toen bij iedereen zwart gemaakt. Ik had de hoop op een veroordeling al opgegeven. Zijn eigen dochter is pas in 2017 naar de politie gestapt, gevolgd door klachten van twee vriendinnen. Het gerecht heeft dan wel serieus werk geleverd met de zware veroordeling tot 15 jaar tot gevolg. Daarvoor ben ik het gerecht wel dankbaar."





Sekskanalen

Patrick Van de Pol was een alleenstaande man die wat bijkluste als chatter op sekskanalen, soms met de vrachtwagen reed en zijn tijd verprutste met drugs dealen en supporteren voor Antwerp.





Het pedofilieschandaal begon toen zijn dochter - zij was amper 12 jaar- bij haar gescheiden vader kwam wonen. Bij een van hun eerste ontmoetingen trok hij haar op zijn schoot en betastte haar tussen de benen. Toen ze veertien werd, begonnen de verkrachtingen. Hij gaf haar een doos condooms cadeau en vroeg of hij haar 'eerste' mocht zijn. Ze moest bovendien op hoge hakken sexy lingerie aan hem showen.





Op latere leeftijd kreeg zijn dochter ook cocaïne en XTC-pillen van haar vader. Zo maakte hij het meisje gewilliger om op zijn seksuele verlangens te voldoen. Zijn stiefdochter onderging later hetzelfde lot. Soms moedigde hij de meisjes aan om voor hem een lesbisch showtje op te voeren.





Ook twee vriendinnen van zijn dochter vielen ten prooi aan Van de Pol wanneer zij bleven logeren. Hij verplichtte de meisjes om samen met hem in één bed te slapen. 's Nachts kon hij zijn handen niet thuishouden hoewel de vriendinnetjes hem telkens wegduwden.





Patrick Van de Pol had in eerste aanleg de feiten ontkend. De slachtoffers hadden volgens hem een complot gesmeed. Op het proces in beroep ging hij gedeeltelijk tot bekentenissen over. Hij gaf toe de meisjes drugs te hebben gegeven. Volgens de rechters geeft hij zo impliciet de verkrachtingen toe. Hij wordt over de hele lijn schuldig verklaard.





Van de Pol verdwijnt vijftien jaar achter de tralies. Bij het einde van zijn straf moet hij zich 10 jaar ter beschikking houden van de Belgische regering.