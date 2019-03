DNA-spoor leidt naar oude onopgeloste verkrachtingszaken: verdachte (33) riskeert 5 jaar cel BJS

20 maart 2019

15u48 0 Antwerpen Door DNA te matchen is het Antwerpse gerecht een man op het spoor gekomen die in aanmerking komt voor het misbruik van drie vrouwen en een minderjarig meisje tussen 2010 en 2017. De verdachte, een 33-jarige man uit Borgerhout, riskeert 5 jaar cel.

“In zedenzaken is DNA-bewijs van groot belang. Door profielen te matchen kunnen we oude misdrijven ophelderen. Zo is het ook in dit dossier gegaan.” Dat zei de Antwerpse procureur aan het begin van het proces tegen Mounaim E.M. (33) uit Borgerhout. De dertiger wordt vervolgd voor vier zware zedendelicten. Het oudste vergrijp dateert van bijna tien jaar geleden.

Het was een klacht die de bal eind 2017 aan het rollen bracht. Een vrouw had aan de politie verklaard dat ze in een pitazaak in het Antwerpse een zekere ‘Rachid’ (de beklaagde) had leren kennen. Ze had zich die avond laten overhalen om op haar appartement nog iets te gaan drinken. Daar stelde de beklaagde voor om haar een massage te geven. “Hij speelde met het idee om een massagesalon te openen en wilde zijn kunnen tonen”, aldus het slachtoffer. Het slachtoffer moest daarop zich uitkleden, waarna Mounaim E.M. haar zou hebben verkracht.

Opmerkelijk: onderzoek in 2010 had destijds de identiteit van de Mounaim E.M. aan het licht gebracht, maar de feiten kwamen nooit voor de rechtbank.

Zwakbegaafde patiënte

Na de feiten had het slachtoffer zich aan een sporenonderzoek (de zogenaamde ‘seksuele agressie-set’ of S.A.T.) onderworpen. Zo kon DNA van de beklaagde gerecupereerd worden. Vrijwel meteen werden linken naar oude zedendossiers gelegd.

Het Antwerpse parket verdenkt Mounaim E.M. er bijvoorbeeld van dat hij in 2011 een zwakbegaafde psychiatrische patiënte heeft misbruikt. “De beklaagde deed het slachtoffer, die op de Antwerpse Rooseveltplaats op de bus aan het wachten, het voorstel om haar een lift te geven”, zei de procureur. “Hij lokte haar mee naar de nabijgelegen ondergrondse parkeergarage, waar hij haar dwong om hem te bevredigen.”

Toegeslagen in winkelportaal

Ook een verkrachtingszaak uit 2013 kon dankzij DNA aan Mounaim E.M. gelinkt worden. “De beklaagde sprak ’s nachts een vrouw op straat aan en bood haar aan om te helpen zoeken naar haar sleutels”, zei de procureur. “Plots trok hij het slachtoffer een portaal van een winkel op de Mechelsesteenweg binnen, waar hij haar verkrachtte. De beklaagde maakte nog een gsm en portefeuille buit en vluchtte daarna weg.”

Mounaim E.M. staat, tot slot, terecht voor het misbruik van een minderjarig meisje in 2010. “Het slachtoffer, dat thuis was weggeglipt, had in een café in Merksem twee jongens leren kennen die haar hadden meegenomen naar een huis in Borgerhout. Daar was Mounaim E.M. komen opdagen. Hij had het meisje mee naar een hotel, waar hij verkrachtte.” Opmerkelijk: het onderzoek had destijds de identiteit van de Mounaim E.M. aan het licht gebracht, maar de feiten kwamen nooit voor de rechtbank.

“Onder invloed van coke en valium”

De advocaat van de verdediging vroeg voor de feiten van 2017 de vrijspraak omdat hij vond dat de seksuele betrekkingen met wederzijdse toestemming waren gebeurd. In de drie andere dossiers vroeg de raadsman aan de rechtbank om rekening te houden met de lange termijn die inmiddels is verstreken. “Leg mijn cliënt een deels voorwaardelijke straf op”, klonk het. “Hij was destijds vaak onder invloed van cocaïne, alcohol, cannabis en valium. Zijn realiteitsbesef was erdoor aangetast. Vandaar dat jij zich amper iets kan herinneren.”

Vonnis op 3 april.