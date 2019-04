DNA-spoor leidt naar oude onopgeloste verkrachtingszaken: dader krijgt 5 jaar cel BJS

03 april 2019

20u10 2 Antwerpen Een 33-jarige man uit Borgerhout is veroordeeld tot vijf jaar cel, waarvan twee jaar met uitstel. Mounaim E.M. had tussen 2010 en 2017 drie vrouwen en een minderjarig meisje verkracht. Via een DNA-spoor kwamen speurders de man op het spoor.

Zijn meest recente slachtoffer had de beklaagde op 25 december 2017 leren kennen in een pitazaak. De dertiger was mee naar haar appartement gegaan en had haar daar verkracht en beroofd. De vrouw vertelde aan een kennis wat er gebeurd was en die wist waar de beklaagde woonde. Mounaim E.M. kon zo geïdentificeerd worden.

Via zijn DNA kon hij aan nog twee oudere feiten gelinkt worden. In 2011 had hij een zwakbegaafde vrouw in de ondergrondse parking aan de Franklin Rooseveltplaats gelokt en haar daar verkracht. Twee jaar later had hij nog een andere vrouw verkracht in een winkelportaal op de Mechelsesteenweg. In beide gevallen werd DNA aangetroffen dat van hem bleek te zijn. Mounaim E.M. kon zich die feiten niet meer herinneren. Hij zei dat hij toen de kwalijke gewoonte had om in het weekend een cocktail van alcohol, cocaïne en medicatie te nemen.

Ook minderjarig meisje slachtoffer

Het laatste feit dateert van 2010. De beklaagde had toen een 15-jarig meisje dronken gevoerd en verkracht in een hotelkamer. Hij beweerde niet te weten dat ze minderjarig was, wat de rechtbank niet geloofde. Hij zei ook dat ze had ingestemd.

De rechtbank vond alle feiten bewezen. Zijn middelenmisbruik kon niet als excuus dienen, maar hij moet er zich wel voor laten behandelen. Doet hij dat niet, dan wordt zijn celstraf volledig effectief.