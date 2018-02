Dj's openen Antwerpse versie van 'Boiler Room' 28 februari 2018

03u00 0 Antwerpen Enkele containers van het geflopte shoppingdorp Convoi aan de Rijnkaai hebben een nieuwe originele invulling gekregen. Vincent Bus, beter bekend als de Antwerpse dj Prinz, en Khalid Naciri ofte dj Khalor van Radio FG starten er vandaag met Flat A, een pop-up locatie voor start-ups, jonge ondernemers en muziek- en kunstevenementen.

"Flat A is in de eerste plaats een platform voor promotoren van party's, dj's en artiesten. Promotoren kunnen een internationale dj waar ze flink voor betaalden op voorhand in onze 3 containers een set laten spelen om mensen via de livestream een idee te geven van de muziek van de dj en de sfeer van het event", zegt dj Prinz.





Containers

"Bezoekers en fans krijgen, door de beperkte capaciteit van de containers, hun favoriete dj of artiest in een intiemere setting gepresenteerd. Bovendien kunnen we de livestreams ook koppelen aan speciale promo-acties voor festivals, ticketverkoop of exclusieve marketingevents."





De mosterd ging het duo halen bij Boiler Room. Dat populaire internationale platform voor elektronische muziek zendt optredens van dj's en elektronische live acts op geheime locaties en voor een select publiek uit via een videostream op internet. De beelden kunnen live of achteraf bekeken worden.





De opening vandaag van 19 uur tot 1 uur gaat gepaard met dj-sets van dj Licious, Goldfox, Konna, Red D, Lee Davon, Prinze en Khalor. "Op donderdag houden we livestreams van Tibaa On Air, mijn ticketing bedrijf. Vrijdag is er ruimte voor promotoren om hun ding te komen doen. Zaterdag zijn er de komende maand sets van deephouse Belgium. We beperken ons niet tot house, ook andere genres zijn welkom, net als live muzikanten of zangers die een preview van nieuw materiaal of album willen streamen. Enkele grote festivals zijn al geïnteresseerd om hier een showcase te houden. In de toekomst willen we hier dj contests en dj workshops van Pioneer organiseren." (DILA)