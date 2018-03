Dj Martin Garrix draait op de Meir 30 maart 2018

03u05 0

Hoog bezoek in de Armani Exchange-winkel aan de Meir. 's Werelds nummer één dj Martin Garrix kwam een exclusieve set spelen in de shop. Om de lente-zomercollectie te promoten gaf de Nederlandse topdj het beste van zichzelf achter de draaitafels. Tientallen shoppers en genodigden kregen de kans om de 21-jarige superster live aan het werk te zien en legden het spektakel vast met hun smartphone. No smartphone, no party, zo leek het wel. (DILA)