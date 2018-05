DIVA viert opening met wereldrecordpoging 05 mei 2018

DIVA opent dit weekend de deuren en het diamantmuseum wil meteen een wereldrecord breken. Twee diamantslijpers gaan heel het weekend onafgebroken slijpen.





Gedeputeerde Luc Lemmens (N-VA) heeft DIVA officieel geopend voor het grote publiek. Gisteren was het aan genodigden om een blik te werpen op de glinsterende steentjes, vanaf vandaag is het publiek welkom in het nieuwe museum. Dat openingsweekend moet een feest van 57 uur worden. Een briljant telt namelijk 57 facetten. Tijdens het openingsweekend werkt DIVA met blokken van een uur waarin telkens 60 mensen het museum kunnen betreden. Dit geldt alleen voor de vaste collectie 'DIVA, a Brilliant Story'.





Met lezingen, hoorspelen, live-dj's, een taichi-sessie, pop-uptattooshop en workshops voor kinderen, heeft DIVA een bomvol programma klaargestoomd. Alle activiteiten zijn gratis en zonder reservering te bezoeken. In samenwerking met het Antwerp World Diamond Centre breekt DIVA het wereldrecord diamant slijpen. Twee slijpers zijn continu aan het werk in de museumbar van DIVA tijdens het openingsweekend. Een inspectieteam is aanwezig ter controle van het wereldrecord.