DIVA vestigt wereldrecord 07 mei 2018

VIjfduizend bezoekers én een wereldrecord: het startweekend van DIVA is een klapstuk geworden. Het nieuwe diamantmuseum DIVA was 57 uur lang onafgebroken open. Een team van vijf diamantslijpers hield het al die tijd vol, in estafettes van twee man; 57 is het aantal facetten van een klassiek briljantslijpsel. Er waren onder meer hoorspelen van regisseur Frank Van Laecke, optredens en een tattooshop. (PHT)