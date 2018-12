DIVA stelt toekomst veilig met centen van Vlaamse Regering ADA

10 december 2018

12u18 0 Antwerpen Het nieuwe diamantmuseum DIVA is zeven maanden open en kan tevreden zijn met de publieksopkomst. Nu de Vlaamse Regering ook de jaarlijkse werkingssubsidie heeft toegekend, lijkt de toekomst van het museum gewaarborgd.

Met 7.500 bezoekers per maand kan de Museumstichting tevreden zijn over het bezoekersaantal van het nieuwe museum DIVA. Op jaarbasis zal het diamantmuseum zo’n 90.000 bezoekers over de vloer krijgen waarmee het museum goede jaarcijfers kan voorleggen. En dat is een opsteker voor een museum dat zware financiële inspanningen vroeg bij de realisatie. Mede dankzij die goede bezoekerscijfers en een jaarlijkse werkingssubsidie van de Vlaamse Regering, zal het tekort van 2 miljoen euro tegen 2023 volledig weggewerkt moeten zijn.

“Met het voltallige team van DIVA en de Museumstichting hebben we de afgelopen maanden hard gewerkt aan de toekomst. De raad van bestuur besliste op 28 november over de budgetherziening voor de komende vijf jaar. Met de focus op publiekswerving en een boeiend tentoonstellingsprogramma zetten we ons ambitieus project als het referentiekader voor edelsmeedkunst, juwelen en diamant voort. De startsubsidie van 300.000 euro van de Vlaamse Regering en de erkenning als landelijk museum is een mooie bevestiging en een stevige duw in de rug,” vertelt Luk Lemmens, voorzitter van de Museumstichting.