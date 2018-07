DIVA pakt uit met exclusieve handtassen 10 juli 2018

Wie zijn geliefde een exclusief geschenk wil geven, kan eens gaan kijken in diamantmuseum DIVA. Gentenaar Paul Volckaert ontwierp een collectie handtassen voor de 570ste verjaardag van diamant in Antwerpen. Prijskaartje: 7.000 tot 35.000 euro per stuk.





Voor vijftiger Paul Volckaert komt een decennia lang gekoesterde droom uit. Als 16-jarige wilde hij naar de juwelenschool van Genève (Zwitserland), maar hij mocht niet van zijn ouders.





Tot hij 51 werd en deeltijds ging werken.





"Ik startte met een cursus diamond grading bij HRD Antwerp, gevolgd door een opleiding juweelontwerp. De nodige diamantkennis vergaren, vond ik zeer belangrijk. Ik koop immers mijn stenen zélf aan", vertelt Volckaert.





Paul liet zich inspireren door Plantin-Moretus. "Ik had een handtas voor ogen voor alle vrouwen uit de familie Plantin-Moretus."





Het bijzonder fraaie resultaat zien we nu: in de sluitingen van de handtassen is diamant verwerkt. Verder zijn de patronen van het goudleerbehang in het Museum Plantin-Moretus opnieuw uitgetekend en geperst. Elke handtas is een pièce unique.





Schepen voor Diamant Ludo Van Campenhout (N-VA) is trots. "De handtassen geven perfect de kwaliteit en het vakmanschap van de Antwerpse diamantsector weer."





De handtassen zijn te koop in de shop van Silvius Druon in het DIVA-museum, Suikerrui, Antwerpen. (PHT)