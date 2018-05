DIVA mikt op 200.000 bezoekers NIEUW DIAMANT- EN ZILVERMUSEUM TELT 14 TOPSTUKKEN PHILIPPE TRUYTS

02 mei 2018

02u27 1 Antwerpen Zes zalen, 14 topstukken en véél verhalen: vanaf vrijdagmiddag mag het belevingsmuseum DIVA aan de Suikerrui de wereld gaan verbazen. Na het MAS en de Red Star Line is dit het derde grote, nieuwe museum van dit decennium in de stad. Doel: 200.000 bezoekers per jaar. We gingen al kijken.

Diamonds are forever: het gaat zeker op voor Antwerpen. Hoofdstad van de diamant én een traditie van zes eeuwen. Vreemd genoeg had de omgeving van de Grote Markt nog nooit een diamantmuseum gehad. "Hopelijk lokken we nu ook hoogwaardige winkels naar de buurt, óók in het straks gerenoveerde stadhuis", zegt Bart De Wever (N-VA). DIVA - perfecte naam toch - mocht wat kosten: alles samen 20 miljoen, zo berekent eerste gedeputeerde Luk Lemmens (N-VA). Stad en Vlaamse overheid legden elk 3,6 miljoen euro op tafel, de provincie de rest en dus de grootste hap.





Slaagt DIVA er ook in om de meer bescheiden voorgangers op het Astridplein (2002-2012) en de Lange Herentalsestraat (laatste kwart 20ste eeuw) volledig te doen vergeten? Wel, het is totaal ánders. De ontwerpers Carla Janssen Höfelt en Gert Voorjans creëerden zes themazalen, scenarist Frank Van Laecke (bekend van de musical '14-18) liet zijn fantasie de vrije loop en weeft een verhaal rond de veertien topstukken van het museum. Bij die topstukken: een zilveren uilenbeker (16de eeuw), een slangenjuweel en een pauwenbroche, beide 19de-eeuws. Van Laecke bedacht een butler: Jérôme. Stem van dienst is Herbert Flack. De helft van de wereldbevolking zal daar niet tegen zijn, vermoeden we.





Plaatjes met uitleg bij de 600 objecten zijn er niet. We kunnen ons voorstellen dat het voor oudere bezoekers even wennen is. De designers kozen resoluut voor de moderne museumaanpak: audiofoon en touchscreens.





Wereldbol

Goed, die zes zalen dan. In de Internationale Handelskamer bleven we maandag nog op onze honger: de wereldbol die je via projecties toont waarom Antwerpen numero uno is in de diamant, was op terugweg van China nog niet door de douane geraakt. De honger wordt wel gestild in de Eetkamer, met schitterend tafelzilver en Jérôme die die je meevoert naar een wereld van decadentie en overvloed. In Het Atelier maak je kennis met edelsmeden en diamantslijpers, de kostbaarste schatten van DIVA staan in Het Boudoir. Bijzonder is ook De Kluis: daar word je geconfronteerd met ethische vraagstukken in een interactief spel.





57 uur lang open

Vanaf vrijdag 12 uur is DIVA liefst 57 uur (een briljantslijpsel telt 57 facetten) aan een stuk open. Vijf diamantslijpers gaan voor een wereldrecord. Voor kinderen zijn er tal van leuke opdrachten, zaterdagavond is er een dj-set én voor de durvers een pop-uptattooshop.





Je moet je wel registreren voor het gratis openingsfeest en een uur kiezen: aan de balie of via www.divaantwerp.be/openingsfeest.