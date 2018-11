Dit zijn de favoriete Antwerpse restaurants van Deliveroo-koeriers Philippe Truyts

12 november 2018

14u33 0 Antwerpen ‘Paul’s Beastie Burgers’ in de Nationalestraat is het favoriete restaurant van de koeriers van Deliveroo. Het levert de horecazaak de eerste Riders Award op.

Deliveroo lanceerde de enquête in de periode van de gemeenteraadsverkiezingen. Meer dan vijfhonderd koeriers hebben elf prijzen – één per stad – uitgereikt. Belangrijkste criteria voor de koeriers waren een vriendelijk onthaal, een babbel met de werknemers of de eigenaar van het restaurant. Een kleinigheid om te eten, werd ook op prijs gesteld.

Volgens Sinan Hadzija, eigenaar van Paul’s Beastie Burgers, heeft Deliveroo ertoe bijgedragen om zijn zaak naar een hoger niveau te tillen. “Sommige mensen die onze gerechten nog nooit hadden geproefd, zijn nu vaste klanten geworden. Een koerier beschouwen wij ook als een klant. Als die tevreden is, zal hij dat beeld ook overbrengen naar zijn klant.”

Achter Paul’s Beastie Burgers maken Quick en Bavet de Antwerpse top-3 rond.