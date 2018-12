Dit jaar al negen ongevallen aan spooroverweg in Antwerpse haven Infrabel kuist voorruiten van vrachtwagens om chauffeurs te sensibiliseren David Acke

10 december 2018

13u05 0 Antwerpen Infrabel lanceert een sensibiliseringsactie in de Antwerpse haven om bestuurders te wijzen op de gevaren van een spooroverweg. Eén op de drie ongevallen aan een spooroverweg gebeurt in havengebied. In Antwerpen alleen al waren dat er dit jaar negen.

De Antwerpse haven telt 1.000 kilometer spoorlijn en een tweehonderdtal spooroverwegen op een relatief kleine oppervlakte. Om chauffeurs te wijzen op die gevaren lanceert Infrabel een sensibiliseringscampagne tot en met 12 december. Zo krijgen vrachtwagenchauffeurs een gratis zonnebril en wordt de voorruit van het vrachtwagen gekuist.

“In 11 procent van de gevallen is het ongeval te wijten aan een slechte zichtbaarheid. Eenvoudige hulpmiddelen als een zonnebril en een propere voorruit kunnen een wereld van verschil maken,” vertelt Thomas Baeken, woordvoerder van Infrabel.

Toch ligt de verantwoordelijk van het merendeel van de ongevallen bij de chauffeurs zelf. In 87 procent van de ongevallen respecteerden ze de verkeersregels niet. “Vrachtwagenchauffeurs durven wel eens bewust een rood licht negeren of zich te draaien waar het niet mag, waardoor ze vast komen te zitten op de sporen.”

11 in 2018

Uit de meest recente cijfers, die van januari tot begin december 2018, blijkt dat er 11 ongevallen gebeurden aan een overweg in havengebied. In 2017 waren dat er nog 18, waarvan 16 in de Antwerpse haven. “Dat komt natuurlijk omdat de Antwerpse haven de grootste is. En ook dit jaar gebeurden de meeste ongevallen in Antwerpen. Van de 11 ongevallen in 2018 gebeurden er 9 in deze haven," aldus Baeken.

Gelukkig gaat het in het merendeel van de ongevallen enkel over materiële schade. “Je moet stellen dat er per vijftig ongevallen aan een spooroverweg, één dodelijk slachtoffer te betreuren valt.”

Naast het sensibiliseren zal Infrabel ook effectieve maatregelen nemen om dat aantal naar beneden te halen. Zo worden onder andere de overwegen in de Steenlandlaan en de Noorderlaan uitgerust met extra bellen, verlichting en Sint-Andrieskruisen. Daarnaast installeert de wegbeheerder op verschillende plekken dynamische voorsignalisatie en werden er al extra wegmarkeringen aangebracht.

Buitenlandse chauffeurs

Bij de sensibiliseringsactie wordt ook rekening gehouden met het gegeven dat heel wat vrachtwagenchauffeurs uit het buitenland komen en geen Nederlands verstaan. “Daarom worden er via sociale media gericht gecommuniceerd in het Frans, Engels en Duits. De veiligheidsberichten van de bewustmakingscampagne worden ook verspreid via de kanalen van de betrokken partners. De chauffeurs krijgen via een verkeers- en navigatieapplicatie een veiligheidswaarschuwing op hun toestel wanneer ze in de buurt van een overweg rijden.”