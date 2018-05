Dit is The Voice... voor interimkrachten ALS STOEL OMDRAAIT, MOGEN JONGEREN OP SOLLICITATIEGESPREK DIETER LIZEN

25 mei 2018

03u00 0 Antwerpen Dertig jongeren hebben op een originele manier gehengeld naar een job in de uitzendsector. In een 'blind audition', à la The Voice op VTM, moesten ze zich in één minuut voorstellen in de hoop zo een stoel te zien omdraaien. Net als bij The Voice betekent dat nog niet meteen een vetbetaald contract.

Netjes gemaquilleerd en met een cv in haar trillende handen stapt de 21-jarige Gihan Oubrain de sollicitatieruimte binnen. Ze kijkt op de ruggen van acht medewerkers van evenveel interimkantoren, elk gezeten op een draaistoel. Met een praatje van welgeteld één minuut moet Gihan proberen een sollicitatiegesprek uit de brand te slepen bij een of meerdere interimkantoren: het principe van Pitch4Work. "Ik ben Gihan Oubrain, 21 jaar en ik droom van een job in de luchtvaart of als verkoopster." Daarna krijgt ze er nog net uit dat ze vijf talen spreekt en dat ze 'flexibel' en 'behulpzaam' is, maar dan klapt Gihan een beetje toe. Toch toeteren drie interimmedewerkers op hun 'claxon' nog voor ze zich omdraaien: het teken dat zij Gihan willen uitnodigen voor een langer sollicitatiegesprek. Ze krijgt daags nadien al een afspraak voor een job op Brussels Airport en enkele kaartjes van concurrerende interimkantoren "mocht het op Zaventem niks worden". Opgelucht stapt ze weer naar buiten. "Ik was superzenuwachtig. Daarom liep ik een beetje vast op het einde. Toch werd ik door drie bureaus uitgenodigd, dus ik ben zeker tevreden."





Feedback

Net als het leeuwendeel van de jongeren die zichzelf komen aanprijzen, heeft Gihan geen diploma. Toch beginnen ze niet onvoorbereid aan de blind audition. Ze kregen een training in solliciatievaardigheden van SBS Skillbuilders. "We trainen hen om zich in één minuut zo sterk mogelijk voor te stellen", zegt Wout Op De Beeck een van de carrièreconsulent bij SBS. "Zo leren ze hun eigen competenties en positieve eigenschappen in de verf te zetten. Voor heel wat jongeren zonder diploma is zelfs de drempel om een interimkantoor binnen te stappen, te hoog. Door het concept van de blind audition, verlaagt die drempel aanzienlijk."





Als er geen enkel 'jurylid' zijn of haar stoel omdraait, komt dat - net als bij The Voice - hard aan bij sommige kandidaten. "We vragen wel steeds dat de interimkantoren ook feedback geven waarom ze zich niet omdraaiden", zegt Wout. "Zo weten de jongeren meteen welke werkpunten ze nog, met hulp van de coaches, kunnen aanpakken. Een afwijzing roept hier zo veel minder frustraties op dan bijvoorbeeld een onbeantwoorde sollicitatiebrief."





4.000 vacatures

Het project Pitch4Work is een initiatief van de stad Antwerpen samen met SBS Skillbuilders en het Vormingsfonds voor Uitzendkrachten. "Meer dan 5.400 Antwerpenaars tussen 18 en 26 jaar zoeken een baan, terwijl de uitzendsector bijna 4.000 vacatures - ook voor kortgeschoolden - in de aanbieding heeft", zegt schepen van Werk Marc Van Peel (CD&V). "Daarom investeert de stad met het Engage+-programma in initiatieven als Pitch4 Work, waarbij we een brug willen leggen tussen de jongeren en de arbeidswereld."