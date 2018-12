Districtshuis Moorkensplein vanaf donderdag mooi uitgelicht philippe truyts

18 december 2018

17u16 0 Antwerpen Het heraangelegde Moorkensplein in Borgerhout is klaar voor een feestelijke opening op donderdag 20 december. Om halfacht worden ook de vernieuwde verlichting én de bijzondere ledbelichting van het districtshuis aangestoken.

Aan de zijkant van het districtshuis staan nu verschillende banken en een podium om op te zitten of te spelen. Tegenover de toegang van de loketten van het districtshuis ligt de nieuwe speelfontein. Dertien nieuwe bomen en extra beplanting rond de zitbanken maken het plein een stukje groener.

“Met de nieuwe verlichting is het districtshuis ook ’s avonds in al zijn pracht te bewonderen. We zorgen zo voor een sterkere band tussen dat districtshuis en het plein”, zegt schepen voor Publiek Domein Ludo Van Campenhout (N-VA). Langs alle zijden schijnt een zachte gloed op het gebouw. Verder worden de vele artistieke details zoals nissen, beelden en leeuwenkoppen uitgelicht. Extra aandacht is er voor de toren van het districtshuis en de klok.

Er is donderdagavond nog meer te beleven. Vanuit de toren van het districtshuis wordt een beiaardconcert gegeven en de vier horecazaken op het plein staan in voor een zoete hap en een warm drankje.