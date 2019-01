Districtsbestuur Antwerpen houdt ‘vliegende colleges’ BJS

29 januari 2019

Het nieuwe college van het district Antwerpen gaat zich aan de burgers voorstellen en nodigt hen tijdens de ‘vliegende colleges’ uit voor een gesprek en een drankje. Op zes avonden in februari 2019 kunt u in uw buurt terecht voor een kennismaking.

“Met de start van de nieuwe legislatuur maken we een meerjarenplanning op. Dit doet we niet alleen”, luidt het. “Tijdens een van de ‘vliegende colleges’ kunnen Antwerpenaars mee nadenken en suggesties geven over projecten in uw wijk.”

In elke postcode is telkens van 20 tot 22 uur een ‘vliegend college’ voorzien. Op dinsdag 12 februari wordt gestart in Den Bell, daarna volgen Het Districtshuis Antwerpen (dinsdag 19 februari), CC Ter Schelde (woensdag 20 februari), Bibliotheek Permeke (donderdag 21 februari), CO Luchtbal (maandag 25 februari) en CO Nova (dinsdag 26 februari).