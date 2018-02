Districten pakken uit met Start to Run 10 februari 2018

Wie zijn conditie wil opvijzelen en graag loopt, kan dit jaar deelnemen aan sessies Start to Run in bijna alle districten. Stap voor stap leer je een langere afstand onder de knie te krijgen. Je oefent onder begeleiding en in groep. Na een week of tien loop je meestal zonder problemen 5 kilometer. De loopcursus is in handen van verschillende Antwerpse atletiekclubs. In februari en maart beginnen Berchem, Borgerhout, Merksem en Wilrijk ermee. In Deurne zijn ze al bezig, maar aansluiten is perfect mogelijk. Alle info voor Berchem, Borgerhout, Deurne en Wilrijk staat op de webpagina's van de districten. Ook op www.antwerpen.be/lopen kun je terecht. Het district Ekeren start op 28 februari met een Keep on running van 5 naar 10 kilometer. (PHT)