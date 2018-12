District Antwerpen zet coalitie N-VA, Groen en Open VLD verder Dieter Lizen

02 december 2018

14u01 0

De Groenen worden in de stad Antwerpen en in de districten Berchem, Hoboken en Deurne uit de coalitie gehouden, maar Paul Cordy hijst hen in het district Antwerpen wel opnieuw aan boord, samen met Open VLD. “We hebben 6 jaar goed samengewerkt en dat is door de kiezer beloond”.



Door te opteren voor de coalitie met Groen en Open VLD heeft de N-VA in het district nu een veel comfortabelere meerderheid van 21 op 33 zetels. Met een ‘Bourgondische’ coalitie zoals in de stad van N-VA, sp.a en Open VLD zou die veel nipter geweest zijn, met slechts 17 zetels.

Districtsvoorzitter Paul Cordy (N-VA) maakte er al van voor de kiescampagne geen geheim van dat hij met zijn getrouwe coalitiepartners wilde verder doen. “Ik stel vast dat die boodschap is overgekomen bij de kiezer. Hij heeft Groen beloond met drie extra zetels en ons er ook één extra gegeven. We gingen als gezamenlijk bestuur van iets meer dan 50 procent van de stemmen naar meer dan 60 procent. We wonnen dus in totaal vier zetels bij. We zijn nu met de drie partijen aan het schrijven aan een bestuursakkoord”.

Dat Groen in de stad niet mee zal besturen, hoeft geen probleem te zijn, meent Cordy. “Groen zat afgelopen zes jaar in de stad in oppositie en in ons district hebben ze wel mee bestuurd, zonder dat ze zich ongelukkig voelden. Het vraagt wél meer overleg tussen stad en district”.

Cordy verwacht binnen twee weken met een gedragen bestuursakkoord naar buiten te kunnen komen. “Daarin gaan we verder op de ingeslagen weg. We behouden de burgerbegroting en versterken die indien mogelijk. We plannen ook de ontwikkeling van een ‘groenweefselplan’. Daarin willen we zeker in de dichtbevolkte wijken van het district, stukken van de stad ontharden en vergroenen. Daarnaast willen we van de binnenstad en zeker de 16de eeuwse gordel, in de eerste plaats een ‘wandelstad’ maken. Auto’s van bewoners blijven toegelaten, bezoekers met de wagen worden maximaal naar publieke parkings geleid. Zo willen we meer ruimte voor voetgangers creëeren”.

Wouter Van Besien noemde het in de studio’s van ATV ‘laf’ dat Groen in andere districten waar ze in het bestuur zaten en vooruit gingen zoals in Deurne, Hoboken, Deurne en Merksem wel buiten de deur wordt gehouden. “We zijn volgens N-VA, ik citeer Tjerk Sekeris in Deurne, te ambitieus. Dat kan niet, als je ziet welke uitdagingen Antwerpen momenteel heeft, want dan kan je niet ambitieus genoeg zijn”.