District Antwerpen tweede laureaat ‘Buurtgroen’ NBA

18 december 2018

In de finale van de Groene Lente 2018 is het district Antwerpen tweede laureaat geworden in de subcategorie Buurtgroen met het project Brooklyn. De bebouwing in dit woonblok in de wijk Luchtbal werd volledig vernieuwd en het middenplein kreeg een groene en kindvriendelijke make-over. De bewoners mochten meedenken over de nieuwe invulling en bij de aanleg werd rekening gehouden met hun wensen.

Met de Groene Lente wil de Vereniging voor Openbaar groen (VVOG) openbaar groen promoten door interessante, creatieve en vernieuwende groenprojecten in de kijker te plaatsen.

District Antwerpen diende dit jaar ook twee projecten in in de categorie ‘bijvriendelijk’: de bijenvriendelijke heesterbeplanting op de Mastvest en de vaste inheemse plantenmengelingen van de Scheldewandeling op Linkeroever. De jury bekroonde deze inspanningen met 1 bijensymbool.