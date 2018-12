District Antwerpen tweede laureaat 'Buurtgroen' in wedstrijd Groene Lente ADA

29 december 2018

De Vereniging voor Openbaar groen (VVOG) heeft de winnaars bekendgemaakt van de finale van de Groene Lente 2018. Met de Groene Lente wil VVOG openbaar groen promoten door interessante, creatieve en vernieuwende groenprojecten in de kijker te plaatsen. District Antwerpen werd tweede laureaat in de subcategorie Buurtgroen met het project Brooklyn. De bebouwing in dit woonblok in de wijk Luchtbal werd volledig vernieuwd en het middenplein kreeg een groene en kindvriendelijke make-over. De bewoners mochten meedenken over de nieuwe invulling. De beplanting is zo veel mogelijk inheems, onderhoudsvriendelijk en afgestemd op seizoensbeleving. Ze ondersteunt de samenhang tussen de verschillende ruimtes en is afgestemd op haar ruime omgeving.

Tot slot deelde VVOG bloemensymbolen uit voor de meest verdienstelijke bloemenprojecten in 2018. VVOG beoordeelde de bloemenprojecten op een aantal criteria, zoals creativiteit, duurzaamheid en ecologie. District Antwerpen kreeg de maximumscore van 3 bloemensymbolen voor alle bebloemingsinitiatieven over het gehele district.

