District Antwerpen stelt nieuwe ploeg en akkoord voor NBA/PhT

15 december 2018

08u01 0

In het district Antwerpen zijn ze ook klaar met onderhandelen. Daar wordt morgen, zondag 16 december, de nieuwe ploeg voorgesteld. Ondanks het feit dat het district verder gaat met dezelfde partijen als de vorige legislatuur, namelijk N-VA, Open Vld en Groen, duurde het vrij lang om tot een akkoord te komen.

Het is Philippe De Backer die uiteindelijk zijn mond voorbij praatte in de vorm van een felicitatie-tweet. Hij feliciteerde zijn partijgenoot en lijsttrekker in het district, Samuel Markowitz met het bekomen van een akkoord. Hij haastte zich om de tweet ook weer te verwijderen maar het kwaad was al geschied. Markowitz verduidelijkte dat er nog wel wat puntjes op i gezet moeten worden. Uit goede bron vernemen we echter dat er wel degelijk een akkoord is en dat dat ook snel zal voorgesteld worden, nu zondag dus. Echte verrassingen zitten er niet in, wel zou er een schepenwissel zijn. Paul Cordy blijft districtsvoorzitter.