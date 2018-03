Discobar A Moeder opent eerste zomerbar 23 maart 2018

02u54 0 Antwerpen Bar Noord gooit binnenkort de poorten open. Dat wordt gevierd met een openingsfeestweekend vanaf vrijdag 30 maart. Naast de vertrouwde houtovenpizza's en brunches is er ook plaats voor nieuwigheden. Zo krijgen de burgers een upgrade en worden er Sri Lankaanse gerechten toegevoegd aan de menukaart. Discobar A Moeder trapt het feest op gang.

Op echt lenteweer is het nog even wachten maar met de opening van het populaire Bar Noord, stijgt de temperatuur meteen enkele graden aan Park Spoor Noord. Vrijdag 30 maart opent zaakvoerder Sven Wille Bar Noord opnieuw.





"Om 16 uur stipt gooit de zomerbar de poorten van de hangar open voor een nieuw seizoen vol verrassende evenementen, lekkere houtovenpizza's en heerlijke cocktails", belooft Sven.





De langste tafel

Vanaf 17 uur kan je op het terras terecht voor de swingende jazzmuziek van Get Some Wine. De keuken zal vanaf de start op volle toeren draaien. En voor de gelegenheid worden de cocktailshakers van Bar Noord bijgestaan door de heren van Hierbas de las Dunas, de likeur van chef-kok Syrco Bakker.





Het Antwerps hiphoptalent Luie Louis en zijn elfkoppige liveband trekken om 20.30 uur de avond op gang. Daarna is het aan het duo van Discobar A Moeder. Hush Hefner sluit de avond funky af.





Zaterdag organiseert Bar Noord het concept 'de langste tafel'. "Dat is een buurtfeest ingekleed als culinaire wandeling door het park. De bedoeling is dat je allemaal kleine porties kan delen met elkaar. We raden wel aan via de website een plekje aan de tafel te reserveren," aldus Sven.





Paaseibrunch

Zaterdagavond wordt er gefuifd tijdens Thirty Dancing, een feest voor dertigers. Dat start al rond 21 uur. Op zondag kunnen de allerkleinste 's ochtends paaseieren rapen en start de traditionele wekelijkse zondagbrunch. Voor de gelegenheid zal er ook uitzonderlijk maandag een paasbrunch georganiseerd worden.





Vanaf juni wordt er weer voluit gesupporterd voor de Rode Duivels. "Alle wedstrijden van het WK zullen te zien zijn. Ook als onze Duivels niet spelen. De menukaart krijgt een update tegenover vorig jaar.





"We willen nog meer werken met lokale producten. De burgers krijgen een upgrade en er zal ook halaleten verkrijgbaar zijn," vertelt Sven. (ADA)