Disco in de voetgangerstunnel 12 juni 2018

02u57 0

De stralende A heeft sinds gisteren geen rode maar regenboog-achtergrond. Hiermee wil de stad vooral sensibiliseren en benadrukken dat holebifobie niet thuis hoort in Antwerpen. Niet enkel de A's aan stadsgebouwen zoals de politie of de bibliotheek kregen zo'n make-over maar ook heel wat Antwerpse gebouwen werden kleurig uitgelicht.





Onder andere het Station, het MAS maar ook de voetgangerstunnel kreeg voor de pendelaars gisterenochtend een disco-tintje. Vooral die laatste bleek overigens erg in de smaak te vallen, zo riep stadsgids Tanguy Ottomer op om de voetgangerstunnel permanent een regenboogkleur te geven. Voor de liefhebbers blijft de opstelling alvast tot vanavond 22 uur.