Digitale kaart voorspelt alle nutswerken 19 april 2018

De Antwerpse nutsmaatschappijen brengen voortaan gegevens over drinkwater, riolering, gas en elektriciteit samen in één digitale kaart. Waterleverancier/rioolbeheerder Water-link, elektriciteits- en gasnetbeheerders Eandis en Infrax (binnenkort samen Fluvius) en kabelnetbeheerder Integan bundelen hun informatie over de toestand van alle ondergrondse leidingen op één digitale kaart.





Op die manier krijgt het stadsbestuur een belangrijk nieuw strategisch instrument om toekomstige werken efficiënter aan te pakken.





Waterlink beschikt al over een digitale toestandskaart voor drinkwater en riolering. Daar worden de datasets van Eandis, Integan en Infrax de komende maanden aan toegevoegd.





Zo krijgen beleidsmakers niet enkel meer inzicht in de huidige toestand van alle nutsleidingen, op basis van algoritmes kan de toestandskaart ook voorspellen welke werken zich binnen een tijdspanne van vijf jaar in de toekomst zullen aandienen. Zo kunnen investeringen in het publiek domein de toekosmt efficiënter en doelmatiger gepland worden en worden opeenvolgende werken op éénzelfde locatie vermeden. Tegen het einde van dit jaar moet de kaart klaar zijn. (DILA)