Dievenbende plakt gps-tracker onder Range Rovers 15 maart 2018

02u30 0

Het Openbaar Ministerie heeft celstraffen tot vijf jaar gevorderd voor vijf leden van een Bulgaarse organisatie die vervolgd wordt voor de diefstal van elf Range Rovers en een tiental pogingen. De luxewagens werden voorzien van valse papieren en naar Duitsland of Bulgarije gebracht. De procureur eiste de verbeurdverklaring van de opbrengst van de voertuigzwendel, die op 904.200 euro berekend werd.





De beklaagden gingen professioneel te werk. Eerst werd onder de geviseerde Range Rover een gps-tracker geplakt, zodat ze de verplaatsingen van de eigenaar konden volgen. Zodra de wagen op een rustige plek stilstond, braken ze in de auto in en gebruikten ze speciale apparatuur om de software uit te lezen en te kopiëren op een blanco sleutel. De wagen werd vervolgens naar Sint-Pieters-Woluwe gebracht. Daar kreeg hij valse Spaanse documenten, waarna hij naar Duitsland of Bulgarije werd vervoerd. De organisatie was ook in Duitsland gekend voor gelijkaardige feiten. Ook in Spanje had ze al toegeslagen: de drie wagens waarmee de beklaagden zich in ons land verplaatsten, waren daar gestolen. Bij huiszoekingen in de verblijfplaatsen van de beklaagden in het Brusselse werd materiaal aangetroffen om voertuigen mee te stelen. Georgi I. (29), de enige beklaagde die het proces bijwoonde, en Marijan I. kunnen aan respectievelijk negentien en zeventien feiten gelinkt worden. Voor hen werd vijf jaar cel gevorderd. Aleksander C. en Goran M., die voor acht en zeven feiten vervolgd worden, dreigen vier jaar te moeten brommen. Voor Milko M. werd veertig maanden cel gevraagd. De beklaagden vragen de vrijspraak. (PLA)