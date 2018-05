Dievenbende loopt tegen de lamp 26 mei 2018

Drie dieven zijn donderdagnamiddag gevat toen ze aan de haal wilden met een polo van 375 euro uit een kledingwinkel in de Schuttershofstraat. De dag voordien hadden de verdachten ook al een diefstal gepleegd in een filiaal in Brussel. De camerabeelden van die diefstal werden verspreid binnen de verschillende vestigingen. De winkelbediende herkende de verdachten dankzij de beelden en hield de dieven nauwlettend in het oog. De medewerker zag hoe twee leden van de bende de winkel verlieten met de polo ter waarde van 375 euro. De verdachte die achterbleef werd door het winkelpersoneel tegengehouden. De politie kon één van de gevluchte dieven vatten, de andere dief is samen met de buit kunnen ontsnappen. De twee gearresteerde verdachten van 23 en 27 jaar staan veelvuldig gekend voor verschillende strafbare feiten en één van hen bleek ook onder elektronisch toezicht te staan. Tijdens de fouillering werd er pepperspray gevonden en in beslag genomen. Ze werden beiden meegenomen naar het politiekantoor op de Noorderlaan. Ook hun kleding werd in beslag genomen toen bleek dat het deel uitmaakte van de gestolen buit van de dag voordien. (BSB)