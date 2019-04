Dieven stelen 15 fietsen van leerlingen met een mentale beperking School vraagt buurt om fietsen te doneren David Acke

01 april 2019

18u47 67 Antwerpen Bij De Leerexpert Burchtse Weel in Antwerpen zitten ze met de handen in het haar. Dieven hebben er ingebroken en 15 fietsen gestolen, bestemd voor de leerlingen met een matige tot ernstige mentale beperking. De school doet nu een oproep om fietsen te doneren.

Tijdens het weekend van 22 op 23 maart knipten dieven de omheining van de school stuk, kropen erdoor tot bij het hok waar alle fietsen achter slot en grendel worden bewaard. Maar dat hield hen duidelijk niet tegen.

“Vrijdag waren we met onze leerlingen nog een fietstochtje gaan maken, de maandag daarop waren ze weg. Alle vijftien exemplaren”, vertelt technisch adviseur Jeanine Buurmans. “’s Ochtends merkten onze medewerkers dat er planken van het hok waren losgerukt en op de grond lagen. Op die manier zijn de dieven tot bij de fietsen geraakt. Omdat het weekend was, konden ze rustig hun gang gaan.” Camera’s hangen er niet. “We hebben natuurlijk wel een alarm voor het gebouw maar niet voor het fietshok.”

Elke dag staan ongeveer 120 medewerkers paraat om de 284 leerlingen onderwijs op maat te verschaffen. En daar horen ook fietstochten bij. “We leren onze kinderen niet alleen fietsen maar op die manier zorgen we ook voor voldoende beweging. De diefstal betekent een enorm groot verlies voor de school maar vooral voor de leerlingen.” De politie werd op de hoogte gebracht en er werd een proces-verbaal opgesteld maar de kans dat de fietsen ooit gevonden worden is eerder klein.

Toch wil de school niet bij de pakken blijven zitten en vraagt ze de buurt om hulp. “Heb je een oude fiets in de garage staan die nog in goede staat is maar die je niet meer gebruikt? Dan kunnen wij die een tweede leven geven. Het hoeven geen nieuwe exemplaren te zijn zolang ze maar berijdbaar zijn.” De fietsen moeten dienen voor jongeren tussen 14 en 16 jaar. “Het liefst hebben we vrouwenfietsen omdat die gemakkelijk toegankelijk zijn voor iedereen.”

Wie graag een fiets wil doneren, kan dat doen bij de school: Burchtse Weel 102, 2050 Antwerpen.