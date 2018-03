Dieven slaan toe in studentencafés 21 maart 2018

In de nacht van maandag op dinsdag werden twee dieven op heterdaad betrapt in een studentencafé aan de Ossenmarkt. Twee mannen van 18 en 28 jaar probeerden de portefeuilles van twee studenten te stelen. Tijdens hun tweede poging werden ze betrapt door de studenten, maar beweerden ze niets te willen stelen. Hierna liepen de twee verdachten het café uit en reden ze weg in een auto. De portier van het café is daarbij de twee dieven achterna gelopen. Toen het duo in de gaten kreeg dat de portier hun auto had gezien, bood een van hen spontaan de gestolen portefeuille aan. Wanneer de politieploegen ter plaatse kwamen, beweerde hij de portefeuille op straat gevonden te hebben en alleen te zijn. Wat verderop merkte de politieploeg dat er een auto foutief geparkeerd stond met de tweede verdachte in. Daarop veranderde de oudste dief zijn verhaal en beschuldigde hij de tweede verdachte, die in de auto zat, van de diefstal. Tijdens de arrestatie van beide mannen sloeg de jongste verdachte nog op de vlucht. Na een achtervolging vond de politie hem terug terwijl hij in het portaal van een woning urineerde. Uiteindelijk werden beide verdachten overgebracht naar het bureel en werd de foutief geparkeerde wagen getakeld. (PLA)