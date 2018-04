Dieven pikken dure Bianchi-fietsen 16 april 2018

Voor de tweede keer is fietswinkel Bike Project in de Lange Koepoortstraat bestolen. Deze keer gingen de inbrekers er met negen fietsen van Bianchi en Schindelhauer vandoor. Totale waarde ongeveer 25.000 euro. Opmerkelijk: de camera in de straat was net weggehaald voor de stadsderby van gisteren.





Zaakvoerder Daan Terclavers is er het hart van in. Hij had zijn trendy fietsenzaak in het hartje van Antwerpen net helemaal vernieuwd en 35.000 euro geïnvesteerd. De winkel was zo'n drie weken gesloten. Dinsdag zou de winkel terug openen. Inbrekers zagen zaterdagnacht hun kans schoon om toe te slaan. Zij stalen 9 fietsen, een Apple-computer en een iPad van de zaak.





Volgens Terclavers zijn de inbrekers via de nooduitgang aan de achterkant van de winkel binnengeraakt. Het alarm is afgegaan. Daan kreeg wel een telefoon van de alarmcentrale maar hoorde in zijn slaap die oproep niet. De politie kwam pas veel later ter plaatse. Maandag komt de politie langs om vingerafdrukken op te nemen.





Voor Bike Project is dit de tweede keer dat de winkel bestolen wordt. Een jaar geleden leidde een zogenaamde klant de zaakvoerder om de tuin en ging lopen met de inhoud van de kassa.





De Lange Koepoortstraat heeft sinds begin april al een tiental inbraken moeten verwerken. De politie plaatste een mobiele camera op het kruispunt met de Zakstraat. Die camera is zaterdag weggehaald om ingezet te worden rond de Bosuil voor de stadsderby. (PLA)