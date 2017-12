Dieven maken kluis leeg in zorgcentrum 02u40 0

In een woonzorgcentrum aan de Pieter van Hobokenstraat is zaterdag ingebroken. De twee verdachten dwaalden in het gebouw rond en vertrokken daarna weer. Het tehuis liet de politie komen en samen met de verantwoordelijken van het RVT hielden de inspecteurs een controle in het gebouw. In een van de kantoren in het gebouw is een kluis leeggemaakt. Het bewakingssysteem heeft beelden gemaakt van het duo. Aan de hand van die beelden kon een politiepatrouilles een man onderscheppen in de Vondelstraat. De man van 31 is meegenomen naar het cellencomplex. Zijn kompaan, en ook de buit, blijven op te sporen. (PLA)