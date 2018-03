Dieven gevat na diefstal in universiteit 01 maart 2018

Twee dieven werden dinsdagnamiddag gearresteerd in de stadscampus van de Universiteit Antwerpen in de Prinsstraat. Een verdachte werd door een medewerker betrapt toen ze aan de haal wilden gaan met enkele laptops en beamers. Het duo liep hierna rustig het gebouw uit, maar het universiteitspersoneel verwittigde de politie. Die merkte de twee verdachten op in de buurt. Beiden zetten het op een lopen, maar konden na een korte achtervolging gevat worden. Eén van de verdachten liet tijdens zijn vlucht een zwarte draagtas met de gestolen goederen achter. Kort daarna werd ook de wagen van de twee daders gevonden. Tijdens de controle van het voertuig ontdekten de inspecteurs nog een gestolen laptop en een pakje cannabis. De auto werd in beslag genomen en de gestolen goederen werden teruggebracht naar de eigenaars. De twee verdachten werden gearresteerd. (BSB)