Dieven bedreigen slachtoffer met mes 30 augustus 2018

Een man werd in de nacht van dinsdag op woensdag slachtoffer van een overval. De man werd door middel van een list naar een adres in Antwerpen gelokt en moest ter plaatse onder bedreiging van een mes zijn geld afgeven. Nadien dwongen de dieven de man naar huis te rijden, waarna ze verschillende zaken uit zijn woning ontvreemden. De vader van het slachtoffer verwittigde de politie, die nazicht deed op het adres waar het slachtoffer was heen gelokt. Daar werden vier verdachten, alsook verschillende mogelijk gestolen spullen aangetroffen. De verdachten werden gearresteerd. (BSB)