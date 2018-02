Dievegge verstopt buit in buggy 21 februari 2018

Een 34-jarige dievegge is maandagnamiddag betrapt in een warenhuis op de Meir. Dat is gebeurd toen de verdachte goederen verborg in de buggy waarin haar dochtertje zat.





Het winkelpersoneel waarschuwde de politie. Na een controle bleek dat de dame uit drie winkels voor in totaal meer dan 600 euro aan producten gestolen had. De verdachte is overgebracht naar het politiekantoor aan de Noorderlaan voor verhoor. Haar dochter is opgevangen bij familie. Alle gestolen goederen, waaronder vijf flesjes parfum, konden onbeschadigd teruggebracht worden. (BSB)