Dierenverzorger wordt musicalster JAN GOEGHEBUER SPEELT NAAST BV'S IN SPEKTAKEL ZOO OF LIFE NINA BERNAERTS

30 maart 2018

02u58 0 Antwerpen Normaal brengt Jan Goeghebuer (40) het eten voor de dieren van de Zoo rond maar komende maandag ruilt hij de emmers voedsel in voor het podium: hij speelt dan voor het grote publiek mee in het musicalspektakel Zoo of Life.

"Ah, onze ster is daar." Overal waar Jan Goeghebeur in de zoo loopt, spreken collega's hem aan over z'n nakend musicaloptreden. Dat hij vanaf maandag twee weken lang naast topacteurs staat als Jelle Cleymans en Warre Borghmans, is een droom die uitkomt. De kiem van die droom ligt in Jans tienerjaren: toen zijn bomma hem meenam naar Romeo en Juliette in het theater, maakte hij een belangrijke belofte. "Na de voorstelling had ik haar gezegd: 'bomma, ooit sta ik ook op zo'n groot podium'. Het is er nooit van gekomen en raakte uiteindelijk een beetje op de achtergrond geraakt", zegt Jan.





Sprekende rol

Toch is de theatermicrobe nooit volledig verdwenen. "Ik speel nog altijd toneel, en ik regisseer ook. Eigenlijk al van kindsbeen af ben ik dat blijven doen. Nu zit ik in een klein gezelschap in Schoten. We hebben onze eigen theaterzaal zelfs, met plaats voor 89 man." Dan zijn de 2.000 plaatsen in de Koningin Elisabethzaal toch een ander paar mouwen, het grote podium zoals beloofd. "De bomma zal het niet meer meemaken maar ik geloof wel dat ze er bij zal zijn."





Om zijn grote droom waar te maken, doorliep Jan zoals alle anderen de audities. "Dat begon met workshops en later moesten we dan ook auditie doen. Ik heb nog geluk dat ik een sprekende rol gekregen heb. Het is echt zo'n plezante ervaring en het is echt een spektakel. Tuurlijk, anders zouden die topacteurs zoals Jelle Cleymans en Tinne Oltmans en Warre Borghmans niet meedoen. Ik had nooit gedacht dat ik naast dergelijke sterren zou staan."





Enorm intens

Het twee uur durende spektakel werd slechts op enkele maanden op touw gezet. "Dat is enorm intens geworden. We zijn gestart met de repetities begin februari. Dat maakt het allemaal heel druk. Elke avond repeteren we in de AED studio's in Lint. Dus thuiskomen, koken, eten en vertrekken, elke avond. Dat werd eigenlijk te veel en dan heb ik een maand ouderschapsverlof opgenomen. Ik ben echt heel blij dat de Zoo mij die kans heeft gegeven, toch geen evidentie. Ook mijn collega's moeten nu een tandje bijsteken om. En mijn vrouw, Ilse, en kindjes Arno en Juul hebben mij ook erg moeten missen. Dus ik ben iedereen echt heel dankbaar."





Maandag gaat de voorstelling in première en die loopt nog de hele paasvakantie in de Koningin Elisabethzaal.