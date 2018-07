Dierenkliniek voor kansarmen zit op de wip 03 juli 2018

Nello & Patrasche, de dierenkliniek waar specifiek mensen met een laag inkomen met hun huisdier terecht kunnen, is met sluiting bedreigd. Omdat de kosten voor het pand aan de Sint-Bernardsesteenweg te hoog oplopen, zoekt de stichting Prins Laurent al acht jaar vruchteloos naar een nieuwe locatie. Nu die goedkopere locatie nog altijd niet gevonden werd, dreigt het centrum in augustus te sluiten. Vorig jaar verzorgde het centrum de huisdieren van 2.000 minderbedeelde Antwerpenaars. Ook liepen er 140 studenten Dierengeneeskunde stage. De UA heeft echter geen zin om de dierenkliniek naar een van haar campussen te verhuizen. Antwerps schepen voor Dierenwelzijn Nabila Ait Daoud zit volgende week samen met de Stichting om te zien of ze het centrum kunnen helpen aan een nieuwe locatie of andere ondersteuning. (DILA)