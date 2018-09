Dierendispensarium sluit de deuren 04 september 2018

02u40 0 Antwerpen Het Antwerps dierendispensarium van de Stichting Prins Laurent sluit de deuren. De stad zoekt nu een alternatief om ervoor te zorgen dat mensen nog steeds gebruik kunnen maken van een goedkoper alternatief voor de dierenarts.

Het dierendispensarium heeft de deuren gesloten wegens een probleem met het pand waarin het gehuisvest was. Dat meldt de uitbater, de Stichting Prins Laurent. De stichting klopte voor de zomer aan bij de stad om enkele problemen te bespreken maar die afspraak is niet doorgegaan omdat er vanuit de stichting onduidelijkheid was wie naar het kabinet zou afzakken. "Voor alle duidelijkheid is het pand eigendom van de stichting. Als stad zijn wij geen betrokken partij bij de werking", klinkt het op het kabinet van schepen voor Dierenwelzijn Nabilla Ait Daoud. Vorige week donderdag ontving het kabinet de vraag of zij het pand wilden aankopen. "We kregen een deadline van anderhalf uur. Natuurlijk zijn we daar niet op ingegaan. Het is niet de taak van de stad een privéorganisatie te faciliteren."





Het kabinet benadrukt dat de Stichting Prins Laurent zelf besloten heeft het pand te verlaten en dat de stad op geen enkele manier betrokken partij is bij die keuze. Ondertussen heeft het kabinet van schepen Ait Daoud al verkennende gesprekken achter de rug met een andere organisatie die de taak van het Antwerpse dierendispensarium zou kunnen overnemen. "Het is jammer voor de dieren en de mensen die er gebruik van maakten. Zij zijn de dupe en we willen hen zo snel mogelijk een alternatief kunnen bieden." Het dierendispensarium verzorgde dieren van mensen die het financieel moeilijk hebben en geen gewone dierenarts kunnen betalen. (ADA)