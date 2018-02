Dierenasielen weten geen raad meer met staffords 23 februari 2018

02u35 0 Antwerpen Dierenasielen worden overspoeld door staffords, zo erg zelfs dat asielen pleiten voor het invoeren van een sterilisatieverplichting, een verplichte training voor baasje en hond en een sensibiliseringsactie. "Mits goede training van bij geboorte, zijn dit hele lieve honden. Maar vandaag gebruiken te veel mensen de hond om mee te pronken en belanden ze uiteindelijk bij ons."

Heel wat dierenasielen weten geen blijf meer met staffords. Dat is een hondenras dat ontstaan is uit de buldog en de terriër en is van nature een stevig hond die vaak een kwalijke reputatie heeft. "Maar dat is niet de schuld van de hond, wel van macho's die willen pronken met hun stoere hond maar geen idee hebben hoe ze die moeten trainen," klinkt het bij de dierenasielen.





Zij pleiten voor een verplichte training van hond en baasje, een sterilisatieverplichting om broodfok tegen te gaan en een sensibiliseringsactie. In het Dierenasiel Blauwe Kruis in Wommelgem zitten er zeven staffords te wachten op een nieuw baasje van de in totaal 28 honden. "Wij hebben er altijd minimaal vijf zitten. Twee jaar gelden hadden we er zelfs 23 van de in totaal 35 honden. Het is een probleem dat al jaren aansleept," klinkt het daar.





Het asiel omschrijft de honden als "boemeranghonden". "Heel wat van deze honden die geadopteerd worden, worden uiteindelijk teruggebracht. Als asiel kan je niet anders dan de hond opnieuw aannemen. Voor het dier betekent dit een extra trauma waardoor een nieuwe thuis vinden extra moeilijk wordt."





Hetzelfde verhaal klinkt bij Koninklijke Maatschappij voor Dierenbescherming Antwerpen (KMDA) in Kontich. "Uitzonderlijk hebben we op dit moment maar één stafford. Voorbije weken hebben we er een aantal kunnen plaatsen. Maar wij nemen maximaal tien van dit ras aan, anders zit ons asiel vol met staffords. Pas als we er een hebben geplaatst, kan er een nieuwe in de plaats komen", legt Vanessa Geeraerts uit. Volgens haar zijn deze honden mits een goede opvoeding en voldoende training heel aangename honden. "Maar het zijn van nature bloedhonden en als je dat niet van in het begin intoomt, dan is de hond eigenlijk verloren." (ADA)