Dief trekt toch z'n portemonnee open 25 januari 2018

02u44 0

In een supermarkt op de Groenendaallaan in Antwerpen werd een dief gisteren betrapt door een winkeldetective. Na controle bleek hij een luidspreker, een elektrische tandenborstel en fles sterkedrank gestolen te hebben. Bij aankomst van de politie besloot de verdachte de spullen af te rekenen. Hij was niet gekend voor eerdere feiten.