Dief steelt sportkledij uit fietszakken 31 maart 2018

03u26 0

Een man werd donderdagnamiddag bestolen terwijl hij aan het winkelen was in een supermarkt op het Frederik van Eedenplein op Linkeroever. Een dief had de sportkledij uit de fietszak van zijn slachtoffer gehaald. Een politiepatrouille kon de dief staande houden. Na controle bleek dat de verdachte niet alleen de gestolen kleren op zak had, maar ook in het bezit was van een koevoet en een kliefhamer. De verdachte werd gearresteerd en meegenomen naar het politiekantoor op de Noorderlaan. (BSB)