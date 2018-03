Dief steelt slijpmachine van werf 29 maart 2018

02u42 0

Een bewoner van de Weilandstraat in Antwerpen zag dinsdagochtend hoe een man een slijpmachine in de bosjes tegenover zijn huis verstopte. Even later kwam de man terug met een grote zwarte zak en nam hij de slijpmachine mee. De getuige vond dit verdacht en belde de politie op.





De politie merkte de verdachte op dankzij de camerabeelden en een interventieploeg kon de 44-jarige verdachte vatten in de Lange Lobroekstraat. Hij beweerde de slijpmachine te hebben gevonden in een container iets verderop. De getuige kon de verdachte echter herkennen.





De dief werd meegenomen naar het politiekantoor op de Noorderlaan en de slijpmachine werd nadien teruggebracht naar zijn eigenaar. (BSB)