In een doe-het-zelfzaak aan de Noorderlaan kreeg een winkeldetective gisternamiddag een dief in de gaten. Hij zag hoe de verdachte enkele lampen uit de rekken haalde. Wat verder prutste hij de lampen in een hoekje uit de verpakkingen en ging naar de kassa. Daar bood hij wat kleinigheden aan. Toen hij de winkel wilde verlaten, hield de detective hem tegen. Bij controle door de politie bleek dat hij naast de lampen ook nog loodgietersmateriaal gestolen had. (NBA)